Волгоград, 4 июля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Студенческий кампус для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и работников волгоградских вузов построят в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Проект студенческого кампуса в Волгограде

Это будет первый в области образовательный городок. В нём запланированы единые общественные пространства для студентов, ботанический сад, обустроят спортивные площадки, гостиницу и конгресс-холл. На территории кампуса будут проводиться не только образовательные, но и различные, культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, посещать которые смогут все желающие.

Вопрос строительства кампуса проработают совместно с Минобрнауки России.