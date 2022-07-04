Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Тбилисский городской суд 4 июля признал троих человек виновными в погроме в офисе ЛГБТ-движения Tbilisi Pride. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фестиваль World Pride Esmadrid.com

Сообщается, что всем осужденных вынесен штраф в размере 5 000 лари (около $1,8 тыс.). Они забрались в офис через балкон, сожгли висящий на здании флаг ЛГБТ и разгромили помещение.

Содиректор Tbilisi Pride Мариам Кварацхелия в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетовала, что наказаны только трое участников погрома, так как есть видеозапись, где их больше.

Напомним в Тбилиси 5 июля 2021 года представители ЛГБТ-сообщества объявили о проведении гей-парада. Сторонники Грузинской православной церкви и другие противники пропаганды нетрадиционных ценностей вышли на акцию протеста, чтобы не допустить этого. Парад был сорван, начались беспорядки. Пострадали более 50 человек. Представители ЛГБТ-сообщества обвинили власти Грузии в бездействии и обратились в ЕСПЧ.

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