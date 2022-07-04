Москва, 4 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Запад в своих бесчинствах зашёл слишком далеко, заявил 4 июля глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он прокомментировал борьбу, которую ведётся против российских журналистов в некоторых странах. По его словам, Запад давно перестал соблюдать международное право, нарушает его и придумывает свои правила.

«Но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства: он зашёл слишком далеко. Ему теперь остановиться невозможно без потери лица», — сказал министр в ходе пресс-конференции.