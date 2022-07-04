Мурманск, , 15:06 — REGNUM Две сотрудницы Мурманского Арктического государственного университета осуждены за хищение 800 тысяч рублей, сообщает РУФСБ.

Вынесение приговора Kurgan.veved.ru

Следствие установило, что 47-летняя начальник отдела по работе с обучающимися вуза и ведущий специалист этого отдела похитили 800 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты материальной помощи студентам.

Приговором суда им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, осужденные должны возместить материальный ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мошенничестве обвинили ректора РАНХиГС.