Сотрудники мурманского вуза, укравшие матпомощь у студентов, получили срок
Мурманск, 4 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Две сотрудницы Мурманского Арктического государственного университета осуждены за хищение 800 тысяч рублей, сообщает РУФСБ.
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Вынесение приговора
Следствие установило, что 47-летняя начальник отдела по работе с обучающимися вуза и ведущий специалист этого отдела похитили 800 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты материальной помощи студентам.
Приговором суда им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, осужденные должны возместить материальный ущерб в размере 800 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мошенничестве обвинили ректора РАНХиГС.