Алжир, 4 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Делегация палестинской организации ХАМАС во главе председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыла в Алжир. Об этом 4 июля сообщает палестинское информационное агентство Maan со ссылкой на официальное заявление ХАМАС.

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По последним данным, Хания и сопровождающие его лица примут участие в праздновании 60-летия победы Алжирской революции, которое пройдёт 5 июля. В организации отметили, что визит состоялся по личному приглашению президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

«Палестинский народ и его сопротивление смотрят на алжирскую революцию как на источник вдохновения, из которого они черпают пример и пример на пути к освобождению Палестины. Мы выражаем глубокую признательность за это щедрое приглашение, посредством которого алжирское руководство подчеркнуло своё участие в деле сопротивления палестинского народа», — цитирует Maan заявление ХАМАС.