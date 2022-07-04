Москва, 4 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Действия венесуэльских властей стабилизировали обстановку внутри страны и вокруг неё, Россия продолжит содействовать этому процессу. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 4 июля на встрече с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

По словам Лаврова, в Москве приветствуют поступательную нормализацию обстановки внутри и вокруг Венесуэлы, видят, как страна возвращается на путь устойчивого развития.

Это произошло благодаря ответственной и грамотной политике правительства под руководством президента Николаса Мадуро, российская сторона будет этому всячески содействовать, заверил Лавров.

Россия намерена и дальше укреплять сотрудничество с Венесуэлой, в том числе — координацию действий в ООН. Так, Россия поддерживает и будет развивать актуальную инициативу Каракаса о создании Группы друзей в защиту Устава ООН.

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