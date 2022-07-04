Уфа, , 15:06 — REGNUM 45 огнеборцев тушат пожар в двухэтажном жилом доме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пожар в доме Kaluga.sledcom.ru

Сообщается, что днем 4 июля спасатели Уфы получили сообщение о возгорании в жилом доме по улице Октябрьская революция. По тревоге были подняты 45 огнеборцев на 15 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали горение кровли по всей площади двухэтажного бревенчатого жилого дома размером 10×20 метров. Пожарные организовали работу двух боевых участков по тушению пожара.

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. Вскоре пожар был локализован. Тушение продолжается.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.