Тюмень, , 15:03 — REGNUM В Тюменской области согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой проверяют готовность к возможной вспышке чумы и её завоза из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Об этом сообщает портал 72.ru.

Чума

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили изданию, что случаи заболевания чумой в регионе на данный момент не зафиксированы. Природных очагов чумы в области нет, поэтому ведётся санитарно-карантинный контроль международных рейсов в пункте пропуска через границу РФ в аэропорту «Рощино». В регионе проводят оценку госпитальной базы, организуют семинары для медиков, экипажей самолетов и представителей турбизнеса.

Отмечается, что чума — острое инфекционное заболевание с высокой заразностью и летальностью. Как сообщало ИА REGNUM, чума лечится антибиотиками, однако способна убить человека за несколько часов после появления симптомов. Ранее случаи чумы были выявлены в Монголии и Китае.

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