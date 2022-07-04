Москва, , 15:03 — REGNUM Студия-разработчик Cyberia Limited прокомментировала закрытие своего сайта и сообщества во «ВКонтакте». Соответствующая информация была опубликована журналисткой Ксенией Собчак в её телеграм-канале 4 июля.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Как утверждает Собчак, компания опровергла слухи о своей «пропаже» с грантом в 260 млн рублей. К тому же, по словам представителей Cyberia Limited, они до сих пор не получили этих денег.

В Cyberia Limited также подчеркнули, что скоро «компания выпустит заявление — они в курсе этой шумихи». Журналистка предполагает, что закрытие сайта студии и страниц в соцсетях произошло из-за предстоящего ребрендинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские пользователи заметили, что студия-разработчик игр Cyberia Limited отключила сайт после анонса экшен-RPG о Смутном времени под названием «Смута». Ранее компания выиграла грант на 260 млн рублей от АНО «Институт развития интернета» на разработку игры, которую уже называют «российским Ведьмаком».

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