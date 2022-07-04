Екатеринбург, 4 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. России совместно с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и Белоруссией нужно укреплять совместную макроэкономическую стабильность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Посетили стенды Казахстана, Узбекистана, Армении, Белоруссии. Нашим странам важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность на пространстве Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок, развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у нас есть успешный опыт», — заявил Мишустин.

«Увидели на выставке и разработки предприятий Свердловской области, которая радушно нас принимает сегодня, Российского экспортного центра, корпораций Ростех, Росатом, концерна «Алмаз-Алтей» и многих-многих других компаний. В целом, по-хорошему удивило количество перспективных проектов в самых различных сферах: в том числе в транспортной машиностроении, в металлургии, в фармацевтике», — указал он.

Отдельно премьер-министр отметил проекты и для развития цифровых производств.