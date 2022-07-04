Москва, , 14:59 — REGNUM Венесуэла поддерживает проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Об этом по итогам переговоров главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.

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«Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, нашего президента Николаса Мадуро мы выразили свою поддержку», — заявил Фариа.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что власти Венесуэлы надеются, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на попытки противников затянуть этот конфликт.

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Фариа добавил, что Каракас видит готовность Москвы к проведению переговоров с Украиной и выразил надежду на то, что будут достигнуты договорённости, которые будут учитывать интересы и Украины, и России.

Как сообщало ИА REGNUM, о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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