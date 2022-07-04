Москва, , 14:58 — REGNUM Говорить о том, что на Украине Россия сражается одной рукой просто неуместно, поскольку это будет преувеличением масштабов задействованных ресурсов. Об этом 4 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия сражается даже не одной рукой, а несколькими пальцами. Потому что все средства и войска, которые рассредоточены по России, они спокойно продолжают выполнять свои обязанности», — сказал Алаудинов.

Также помощник главы Чечни напомнил, что в России не проводили даже частичной мобилизации или дополнительного призыва, а из личного состава военнослужащих контрактной службы для спецоперации задействована лишь небольшая часть.

«И такой мизерной долей своих средств мы положили на лопатки блок НАТО и киевский режим, который бегает, как шавка. Даже если НАТО принесет на Украину всё своё оружие, Россия просто задействует одну руку. Россия под надежной защитой», — отметил военнослужащий.

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