Барселона, Испания, 4 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с бывшим полузащитником итальянского «Милана» Франком Кессье. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Барселона»

Отмечается, что соглашение с 25-летним ивуарийским футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Кессье присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Миланом».

Напомним, Кессье с 2017 года играл за «Милан», за который сыграл 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 голевых передач. В составе «Милана» он стал чемпионом Италии в сезоне 2021/22.