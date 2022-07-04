Анкара, 4 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Комитет парламента Турции 4 июля утвердил дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве в области безопасности Баку и Анкары. Об этом сообщил журналистам замглавы турецкого МИД Селим Кыран.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы осуществляем совместную работу с Азербайджаном в борьбе против терроризма, наркоторговли, контрабанды, организованной преступности и охраны общественного порядка», — сказал Кыран.

Он добавил, что также Турция и Азербайджан будут вместе бороться с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Кыран подчеркнул, что Анкана придаёт важное значение сотрудничеству с Баку в области безопасности.