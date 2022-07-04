Москва, 4 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Законопроект об обязательном направлении судебных извещений через единый портал государственных и муниципальных услуг внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Валерием Гартунгом, передает корреспондентИА REGNUM4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас портал «Госуслуги» используется в качестве одного из способов доставки судебных повесток и иных извещений, но этот порядок не является обязательным.

Авторы законопроекта считают, что из-за подобной практики страдают законопослушные граждане, которые могут быть в отпуске, больнице или попросту не жить по месту регистрации. При этом, в их обязанность не входит информирование неограниченного числа лиц, организаций и органов власти о своем фактическом местонахождении, отмечают депутаты.

Законопроектом предлагается установить порядок, при котором судебные повестки и иные судебные извещения, направляются через единый портал государственных и муниципальных услуг вне зависимости от того, было ли направлено извещение почтой или еще каким-то способом.