Сеул, 4 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Представители бизнес-кругов Южной Кореи и Японии призвали лидеров двух стран провести в ближайшее время встречу для решения двусторонних проблем и активизации экономических связей, сообщает KBS.

Republic of Korea Флаги Японии и Южной Кореи

Соответствующий призыв был озвучен в ходе заседания делового совета Южной Кореи и Японии, прошедшего 4 июля в Сеуле. Известно, что данное мероприятие состоялось впервые за три года.

В ходе встречи председатель Федерации корейской промышленности (FKI) Ху Чхан Су отметил, что встреча президента Южной Кореи и премьер-министра Японии поможет ускорить решение таких проблем, как отмена взаимных экспортных ограничений, возобновление валютного свопа и присоединение Южной Кореи к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).

В свою очередь, председатель Федерации деловых кругов Японии (Кейданрэн) Маскадзу Токура отметил, что, «чем сложнее становятся отношения между Южной Кореей и Японией, тем важнее вместе двигаться вперёд к будущему».

Участники встречи также высказались за необходимость возобновления взаимных программ безвизового въезда, которые были приостановлены с началом пандемии COVID-19.