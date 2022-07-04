Дейр-эз-Зор, Сирия, 4 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Военнослужащие армии США в Сирии провели спецоперацию в районе деревни аль-Зир на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор 4 июля. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA.

U.S. Air Force Вертолёт Blackhawk

По данным журналистов, подразделение спецназа США высадилось в деревне с вертолёта с целью захвата одного из местных жителей.

Отмечается, что в ходе операции, которую поддержали отряды курдского ополчения, американские военные вели беспорядочный огонь по мирному населению. Жертвами огня стали двое местных жителей, которые погибли от полученных ранений.

Предположительно, целью военных США стал один из местных жителей, подозреваемый в сотрудничестве с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).