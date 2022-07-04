Донецк, 4 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Постоянный артиллерийский обстрел Донецка ведут 4 июля украинские силовики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Внутренний двор лицея № 5

Так, в 13:35 по Петровскому району Донецка выпустили пять мин калибра 120 мм с позиций в Марьинке.

В 13:40 зафиксирован обстрел с позиций в Песках: по Куйбышевскому району выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

В 13:50 со стороны Красногоровки по Петровскому и Кировским районам выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

В 14:00 с позиций в Песках по Куйбышевскому и Киевскому районам выпущены десять снарядов калибра 152 мм.

Макеевку обстреляли в 11:30 из Авдеевки. По Кировскому району города выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июля по Донецку выпустили восемь ракет системы «Ураган».

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