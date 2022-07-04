Варшава, 4 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На данный момент России удаётся хорошо справляться с введёнными против неё западными санкциями. Об этом 4 июля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

По словам главы польского правительства, в случае с антироссийскими санкциями проблема заключается в том, что они начнут, по его мнению, работать только в среднесрочной и долгосрочной перспективе и якобы приведут к ослаблению российского экономического потенциала и «изоляции» России.

«К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», — сказал он.

При этом Моравецкий уточнил, что считает такую ситуацию серьёзной проблемой, так как российские товары могут продаваться, помимо западных стран, и в других местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о задержании российского судна с зерном в Турции.