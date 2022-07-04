В Сочи завершена активная фаза поисков пропавших в море туристов
Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Активная фаза поисков четырёх туристов, которых 24 июня унесло в море, завершена в Сочи. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за период поисков с помощью авиации было обследовано 287 кв. м акватории Чёрного моря
Пешими группами было проверено 114 км береговой линии, была обследована также акватория Чёрного моря площадью 165 кв. км от села Магри до поселка Дагомыс. Водолазы обследовали около 9 тыс. кв. м морского дна вблизи устья реки Чемитоквадже. Кинологи с собаками обследовали около 10 км берега. Поиски продолжатся с помощью маломерных судов, продолжат работу и поисковые группы по береговой линии.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в поселке Зубова Щель потоком воды, образовавшимся из-за сильных дождей, в море смыло два автомобиля с людьми — две семьи из Ставропольского края остановились на ночлег. В результате спасли одного мужчину, два женщины погибли. Ещё один мужчина и трое детей пропали без вести.