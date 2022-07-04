Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Активная фаза поисков четырёх туристов, которых 24 июня унесло в море, завершена в Сочи. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за период поисков с помощью авиации было обследовано 287 кв. м акватории Чёрного моря

Forumkuban.org Сочи

Пешими группами было проверено 114 км береговой линии, была обследована также акватория Чёрного моря площадью 165 кв. км от села Магри до поселка Дагомыс. Водолазы обследовали около 9 тыс. кв. м морского дна вблизи устья реки Чемитоквадже. Кинологи с собаками обследовали около 10 км берега. Поиски продолжатся с помощью маломерных судов, продолжат работу и поисковые группы по береговой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в поселке Зубова Щель потоком воды, образовавшимся из-за сильных дождей, в море смыло два автомобиля с людьми — две семьи из Ставропольского края остановились на ночлег. В результате спасли одного мужчину, два женщины погибли. Ещё один мужчина и трое детей пропали без вести.