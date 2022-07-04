Джакарта, , 14:51 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса в Индонезии обострилась за последний месяц, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Число ежедневных случаев заражения коронавирусом, которое ранее удавалось сократить до 200 случаев в день, теперь превышает 1000 и даже 2000 случаев в сутки.

Эта ситуация вызывает озабоченность у многих сторон, включая президента Джоко Видодо. По словам президента, всплеск заболеваемости COVID-19 достигнет пика в июле.

«Что мы знаем, так это то, что по состоянию на 3 июля было зарегистрировано 1614 случаев заражения коронавирусом. И по прогнозам пик заболеваемости придется на июль, на вторую или третью неделю», — заявил Джоко Видодо, открывая совещание по оценке реализации ограничений на общественную деятельность.

В настоящее время третью дозу вакцины в Индонезии получили лишь 24,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1434 случая заражения коронавирусом.

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