Верхнеуслонский район, Татария, , 14:52 — REGNUM На стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарии с 6 по 11 июля пройдет личный чемпионат России по стендовой стрельбе. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов страны, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Чемпионат России по стендовой стрельбе Minsport. tatarstan.ru

Церемония открытия чемпионата России запланирована 6 июля в 14:00.

Стрельбы будут проходить ежедневно в 08:00 (мск), финалы после — 13:00.

В мае на обновленном стрельбище в городе Тетюши проходил командный турнир по стендовой стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 4 июля завершаются соревнования на кубок России по гребному спорту.

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