Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В Чувашии в очередной раз стало снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет третьи сутки подряд. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 4 июля, с начала пандемии в Чувашии заражение коронавирусом официально выявлено у 81 142 жителей, в том числе 3 и 2 июля заболели соответственно 34 и 31 человек.

Количество вылечившихся от ковида достигло 76 052 человек, доля выздоровевших составляет 93,73%.

Что касается других суточных данных, то 3 июля выписаны 32 пациента, госпитализированы в ковид-стационары 13 больных, новых летальных исходов нет третьи сутки подряд.

Напомним, что жертвами пандемии в Чувашии стал 4651 житель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прививку от ковида сделали более 721 тыс. жителей, из них 687 тыс. человек завершили вакцинацию.

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