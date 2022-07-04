Москва, , 14:49 — REGNUM Президент США Джозеф Байден внес свою лепту в приближение экономической рецессии в Америке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Рецессия в американской экономике — это в больше мере объективный процесс, связанный как с циклическим развитием капиталистической экономики, так и с системным кризисом финансового рынка, — сказал Колганов. — Потому что финансовый рынок в значительной степени перегрет. Как мировой, так и американский. Но Байден тоже внес свою лепту. В частности, он ввел ограничения на топливно-сырьевой сектор из-за экологических целей. И тем, что выделялись средства на развитие «зеленой» экономики, которая пока не настолько эффективна, чтобы давать серьезную отдачу. Но основные причины — циклический характер и кризис финансового рынка, который был очень сильно перегрет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что из-за рецессии в США «поплохеет» всей мировой экономике.

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