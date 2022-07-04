Липецк, 4 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин ушёл в отставку, сообщила пресс-служба областной администрации 4 июля.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

С 4 июля вступил в силу указ о перераспределении обязанностей между заместителями губернатора. Число заместителей сокращается с восьми до семи человек.

Ольга Белоглазова теперь будет курировать не только вопросы социальной защиты, труда и занятости населения, но и сферу здравоохранения — с 4июля она контролирует работу управлений здравоохранения, социальной политики, ЗАГС и архивов Липецкой области.

Александр Ильин, ранее занимавший должность вице-губернатора и курировавший сферу здравоохранения, покинул свой пост по собственному желанию.