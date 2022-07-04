Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Несколько протестных акций недостаточно для того, чтобы сменить власть в стране. Об этом 4 июля заявила журналистам депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Грузия

Она считает, что в стране якобы руководит бизнесмен, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По её мнению, он стал «российским олигархом» и «узурпировал» власть в республике.

«Мы обязательно доведем эту борьбу до конца. Задача этой борьбы — освободить нашу страну от олигархического режима и вернуть нашу страну на путь европейского развития», — сказала Самадашвили.

Напомним, Евросовет отложил до конца года присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС, потребовав провести ряд реформ. Неправительственная организация «Позор» 24 июня потребовала отправить правительство в отставку в течение недели и сформировать «правительство национального согласия» с участием оппозиции. К этому требованию присоединились ряд оппозиционных партий. Срок ультиматума истёк, в оппозиции пообещали сообщить дальнейший план действий.

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