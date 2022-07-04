Екатеринбург, 4 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Россия не сможет вернуть себе рынки, если не изменит модель собственного развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Цель одна: перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы сможем вернуть рынок и наращивать высокотехнологический экспорт», — заявил Мишустин.

«Для достижения такого результата нужны новые системные меры поддержки, в том числе для поддержки инфраструктуры и межотраслевой кооперации», — подчеркнул он.

По его словам, правительство вскоре предложит новый проект развития, которые предусмотрят новые гарантии сбыта продукции.

«Речь идёт не о косметических настройках, а о серьёзном изменении мотивации бизнеса», — отметил премьер-министр