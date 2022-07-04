Москва, , 14:46 — REGNUM Из-за рецессии в США «поплохеет» всей мировой экономике, и в частности китайской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рецессия американской экономики приведет к замедлению мировой, потому что будет наблюдаться падение спроса со стороны американского рынка. Соответственно, всем поплохеет. В том числе и Китаю, так как США — один из основных покупателей китайских товаров, — сказал Колганов. — И насколько сейчас Китай способен заместить потери в экспорте за счет развития внутреннего рынка, пока сказать сложно. Большая часть китайского экспорта пока все равно идет в Штаты. И американская рецессия может замедлить китайский рост на 1-1,5%. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа. И даже не драма для Китая. От пандемии он пострадал гораздо сильнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что в экономике США накопился ряд проблем, которые не удастся решить без спада.