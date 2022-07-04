Москва, , 14:46 — REGNUM После освобождения города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), оставшиеся там украинские солдаты переоделись в гражданскую одежду и пытаются скрыться. Об этом 4 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На данный момент идёт поиск украинских боевиков, пытающихся покинуть город под видом мирных жителей. При этом местное население всячески помогает российским войскам в поимке украинских солдат.

«Бывают случаи, когда бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, но местные жители помогают нам их вычислить и поймать. Так радостно нас не встречали ещё нигде. Лисичанск — это, наверное, самый пророссийский город, который был в ЛНР под украинской оккупацией», — сказал Алаудинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЛНР: освобождение Лисичанска стало для нас неожиданностью