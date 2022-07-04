Москва, 4 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. После освобождения города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), оставшиеся там украинские солдаты переоделись в гражданскую одежду и пытаются скрыться. Об этом 4 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

На данный момент идёт поиск украинских боевиков, пытающихся покинуть город под видом мирных жителей. При этом местное население всячески помогает российским войскам в поимке украинских солдат.

«Бывают случаи, когда бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, но местные жители помогают нам их вычислить и поймать. Так радостно нас не встречали ещё нигде. Лисичанск — это, наверное, самый пророссийский город, который был в ЛНР под украинской оккупацией», — сказал Алаудинов.