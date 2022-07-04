Москва, , 14:45 — REGNUM В экономике США накопилось много проблем, которые не удастся преодолеть без некоторого спада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

США

«Пандемия вызвала вспышку рецессии, не связанную с циклическим кризисом, но сами причины циклического кризиса от этого никуда не делись. Сейчас они начинают выползать наружу, — сказал Колганов. — В экономике накопилось много того, что можно назвать «неэффективностями», и преодолеть их без некоторого спада вряд ли удастся. Нужно перестраивать экономику и переходить на новые технологии. Всё это достаточно болезненно. И часть компаний будет вынуждена сворачивать производство или вообще уходить с рынка. И поэтому сокращение производства будет какое-то время опережать его расширение. Потом всё вернется на круги своя».

При этом Колганов не исключил того, что американцам «удастся извернуться» и обойтись очень сильным замедлением экономического роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в США и ЕС сложились объективные внутренние причины для рецессии.

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