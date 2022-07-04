Москва, 4 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В военную прокуратуру обратилась защита хоккеиста Ивана Федотова по поводу его задержания для прохождения воинской службы. Об этом 4 июля сообщил адвокат вратаря Алексей Пономарёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

«Данную ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан. В военную прокуратуру мы тоже обратились», — приводит слова Пономарёва ТАСС.

Он добавил, что защита Федотова требует признать незаконным решение призывной комиссии и отменить его.

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее сообщалось, что хоккеист, предположительно, будет проходить службу на Новой Земле.