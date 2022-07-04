Москва, , 14:43 — REGNUM В США и Европейском союзе сложились объективные внутренние причины для рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Исключать рецессии в США нельзя. Тем более что внутренние причины для рецессии как в США, так и в ЕС существуют, — сказал Колганов. — Дело в том, что кризис, который был спровоцирован пандемией в 2020 году, фактически заместил собой тот циклический кризис, который подготавливался на протяжении предшествующих лет. И если еще до начала пандемии, начиная с 2018 года, многие эксперты говорили о том, что приближается рецессия в мировой экономике, то в конце 2019 года об этом заговорили чуть ли не хором».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что попытки финансовых властей США остановить рост инфляции могут привести к рецессии.

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