Москва, 4 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий Героев России двум генералам Вооружённых сил РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Высокого звания будут удостоены командующий группировки «Центр» генерал-полковник Александр Лапин и заместитель командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майор Эседулла Абачев.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии ЮВО генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен», — заявил Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства уточнил, что указ будет подписан уже сегодня.