Москва, 4 июля 2022, 14:42 — REGNUM Попытки финансовых властей США остановить рост инфляции могут привести к сваливанию американской экономики в рецессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Дело в том, что США сейчас сталкиваются с двумя макроэкономическими проблемами, — сказал он. — Это инфляция, которая достигает достаточно высоких (по американским меркам) уровней, а с другой стороны, стремление ограничить инфляцию путем повышения процентной ставки ФРС может привести к охлаждению экономической конъюнктуры и сваливанию американской экономики в рецессию».
Как подчеркнул Колганов, пока ситуация более-менее нормальная, но за I квартал экономического роста уже не было.
«Поэтому среди руководителей Федеральной резервной системы США идут дебаты. Они мечутся между стремлением обуздать инфляцию и опасениями вызвать рецессию», — сказал Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкции против России нанесли сокрушительный удар по американской экономике.
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