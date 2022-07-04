Москва, 4 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Попытки финансовых властей США остановить рост инфляции могут привести к сваливанию американской экономики в рецессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Дело в том, что США сейчас сталкиваются с двумя макроэкономическими проблемами, — сказал он. — Это инфляция, которая достигает достаточно высоких (по американским меркам) уровней, а с другой стороны, стремление ограничить инфляцию путем повышения процентной ставки ФРС может привести к охлаждению экономической конъюнктуры и сваливанию американской экономики в рецессию».

Как подчеркнул Колганов, пока ситуация более-менее нормальная, но за I квартал экономического роста уже не было.

«Поэтому среди руководителей Федеральной резервной системы США идут дебаты. Они мечутся между стремлением обуздать инфляцию и опасениями вызвать рецессию», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкции против России нанесли сокрушительный удар по американской экономике.