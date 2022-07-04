Тутаев, Ярославская область, 4 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов ООО «Экорегион» в районе деревни Ильинское полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

yarregion.ru Мусорный полигон в Тутаевском районе после пожара

Пожар на полигоне начался 30 июня в 22:00, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Его тушили силами пожарно-спасательных частей №12 и №20 МЧС России. Было задействовано 2 бульдозера, 3 экскаватора и 2 трактора.

4 июля региональные власти сообщили, что пожар на полигоне полностью потушен. Всю площадь возгорания целиком просыпали грунтом. Из-за жары работы по проливу и засыпке грунтом продолжаются.