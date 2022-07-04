Анталья, Турция, , 14:40 — REGNUM В Турции на территории гостиницы в Сиде произошел пожар, сообщает 4 июля портал TourDom.ru.

По словам проживающих в отеле Pemar Beach туристов, никто из гостей серьезно не пострадал. Сейчас их переселяют в другие гостиницы.

Одна из российских туристов рассказала, что в коридоре был дым, началась паника, многие стали искать своих родственников. По словам женщины, тем, кто был ближе к эпицентру, понадобилась медицинская помощь из-за дыма.

Как сообщало и ИА REGNUM, ранее крупный лесной пожар вспыхнул в городе Мармарис на юге Турции.

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