Москва, , 14:39 — REGNUM Генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву будут присвоены звания героев России. Об этом 4 июля в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву звания Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — подчеркнул российский лидер.

Указы о присвоении званий впоследствии должны быть опубликованы на портале правовой информации. Напомним, оба военных деятеля принимают участие в специальной операции на Украине, командуя подразделениями, действующими на территории ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Минобороны РФ сообщили, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска. 4 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что Вооружённые силы РФ полностью заняли территорию ЛНР.

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