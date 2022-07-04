Доха, 4 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 4 июля сообщает официальное информационное агентство QNA со ссылкой на заявление МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что переговоры представителей двух стран прошли в понедельник, 4 июля. Участники переговоров обсудили тесные двусторонние отношения между Государством Катар и США, пути их развития в различных областях, а также ход переговоров по иранской ядерной сделке, которые проходят на территории Катара.

Журналисты QNA также цитируют официальное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который «поблагодарил своего коллегу за постоянную помощь Катара в иранских и афганских переговорах, а также за поддержку Катаром экономики Ливана».