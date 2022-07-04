Москва, 4 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Подразделения, принимавшие участие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть и нарастить возможности. Об этом 4 июля заявил президент России Владимир Путин, заслушав доклад министра обороны Сергея Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он рассказал, что за две недели боёв ВСУ потеряли на данном направлении около 5,5 тыс. человек, в том числе более 2,2 тыс. человек составили безвозвратные потери.