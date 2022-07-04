Ереван, , 14:35 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл встречу с прибывшим в Ереван секретарём Западного управления МИД Индии Санджаем Вермой. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Должен с удовлетворением отметить, что традиционно тёплые отношения и взаимная поддержка между нашими народами, идущие из глубины веков, продолжают укрепляться, а межгосударственные связи — расширяться и углубляться», — сказал Мирзоян.

Сообщается, что глава МИД Армении представил ситуацию в зоне Нагорно-карабахского конфликта, а также позицию Еревана в отношении процессов, направленных на установление стабильности и мира в регионе. Он подчеркнул важную роль ОБСЕ в этом процессе.

Мирзоян также заявил, что Армения поддерживает Индию в вопросе Джамму и Кашмира.

Стоит отметить, что в Ереване 4 июля состоялось восьмое заседание армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры. До этого подобные мероприятия не проходили шесть лет.