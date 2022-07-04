Москва, , 15:42 — REGNUM Учёные Арктического плавучего университета во время экспедиции на борту научно-экспедиционного судна «Профессор Молчанов» начали испытания робота, который разработан для сбора мусора с морского побережья.

Мусор ajs63

Шестиколёсный робот весом в 4 килограмма с установленной видеокамерой и манипуляторами проходит испытания в Русской Гавани на острове Северный архипелага Новая Земля. По словам разработчиков машины, аппарат практически нигде не буксовал. Сложности возникли только при переходе с глинистой поверхности на лёд, сообщает ТАСС.

Планируется, что робот сможет брать пробы вблизи бурных рек, на крутых склонах или под опасными обрывами, где нахождение человека небезопасно. Испытания робота продолжатся на мысе Желания и других точках на севере Новой Земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 июня из Архангельска в Северный Ледовитый океан отправилась экспедиция «Арктический плавучий университет-2022: Меняющаяся Арктика». Научные исследования, посвященные 85-летию Архангельской области, пройдут с 24 июня по 15 июля.

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