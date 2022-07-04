Москва, , 14:35 — REGNUM Освобождение города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) было настолько стремительным, что стало неожиданностью для руководства этой страны. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, входе операции по освобождению этого населенного пункта удалось взять в плен военнослужащих киевского режима.

«Мне ещё не доложено о количестве военнопленных. Для нас было приятной неожиданностью, что Лисичанск освобожден. Поэтому сказать что-то по количеству пленных, у меня такой возможности нет», — сказал Пасечник.

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