Магас, , 14:35 — REGNUM Размер государственного долга Ингушетии снижается быстрыми темпами. Благодаря принимаемым властями региона мерам, за четыре года его размер снизится почти втрое — с 11,8 млрд рублей до 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Бюджет

«Общая сумма составляла 11,8 млрд рублей (в 2019 году), но благодаря всем усилиям его удалось снизить в текущем году до 6,3 млрд рублей, а к началу 2023 года мы планируем, что сможем снизить общую задолженность до чуть более 4 млрд рублей», — цитирует Калиматова ТАСС.

Как отметил глава Ингушетии существенному снижению госдолга региона способствовали экономия и наведение порядка в бюджетной сфере. Власти республики рассчитывают полностью закрыть вопрос с долгами, уйти от мер бюджетного принуждения и начать принимать участие в различных проектах.

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