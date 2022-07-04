Магас, 4 июля 2022, 14:35 — REGNUM Размер государственного долга Ингушетии снижается быстрыми темпами. Благодаря принимаемым властями региона мерам, за четыре года его размер снизится почти втрое — с 11,8 млрд рублей до 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Как отметил глава Ингушетии существенному снижению госдолга региона способствовали экономия и наведение порядка в бюджетной сфере. Власти республики рассчитывают полностью закрыть вопрос с долгами, уйти от мер бюджетного принуждения и начать принимать участие в различных проектах.
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