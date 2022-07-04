Москва, , 14:34 — REGNUM Выставка ИННОПРОМ продемонстрировала, что у России много друзей в мире. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то что сейчас вместе собрались на этой площадке — лишний раз подтверждает, Россию нельзя изолировать», — заявил Мишустин.

«Мы неразрывно связаны со всем миром», — подчеркнул он.

Страной-партнёром выставки в 2022 году стал Казахстан, с которым Россия продолжает укреплять тесные связи, отметил премьер-министр.