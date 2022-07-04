Москва, 4 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Декан факультета музыкального театра ГИТИС Тимофей Сополев высказался по поводу «отмены» русской культуры на Западе. Об этом 4 июля сообщило издание «Ридус».

Дарья Драй ИА REGNUM Русские

«Театральная жизнь развивается благодаря общению и обмену. Катастрофы из-за «отмены» русской культуры на Западе, конечно, не будет, но лучше от этого никому не станет. Надеюсь, что «отмена» — это ненадолго. История показывает, что глупые решения — явление кратковременное», — заявил Сополев. Помимо этого, декан отметил, что «культура — это путь к взаимопониманию, восстановлению доброжелательных отношений».

Ранее об «отмене» русской культуры высказался Николай Цискаридзе. По мнению артиста балета, любые ограничения порождают массовый интерес.