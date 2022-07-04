Москва, , 14:38 — REGNUM Российские воинские подразделения, освобождавшие Луганскую народную республику, должны отдохнуть и нарастить боевые возможности. Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 июля на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что другие воинские соединения, в том числе группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утверждённым планам, в соответствии с единым замыслом. Путин выразил надежду, что на своих направлениях они одержат победу, как это произошло на луганском направлении.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу лично доложил российскому лидеру, что территория ЛНР полностью освобождена.

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