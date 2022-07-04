Турин, Италия, 4 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Правительство Италии 4 июля рассмотрит вопрос о введении режима ЧС в ряде северных регионов страны, страдающих из-за засухи, сообщили в пресс-службе правительства.

Pxhere.com Засуха

Введение режима ЧС, о котором просили ранее представители местных властей, позволит быстрее принимать решения, а также ограничивать потребление воды теми или иными потребителями.

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.